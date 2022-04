Bimbo di 4 anni scompare, famiglia nel panico. Ma si era nascosto in casa

TREVISO - A 4 anni, in pieno giorno, è sparito da casa. Gettando nel panico una famiglia di San Liberale. Immediata la mobilitazione della famiglia, di residenti e forze dell'ordine. Ma l'allarme, fortunatamente, è rientrato dopo circa mezzora: il piccolo, forse per giocare o forse solo incuriosito da qualcosa, si era semplicemente nascosto in una stanza della casa. Sono stati quindi i genitori a trovarlo mentre se ne stava tranquillo, al sicuro, e assolutamente inconsapevole di tutto il trambusto provocato. L'allarme è scattato ieri verso le 10: «Nostro figlio di 4 anni è scomparso. Forse è uscito di casa». Questa la concitata telefonata arrivata al centralino delle forze dell'ordine.



LA MOBILITAZIONE

Come accade sempre in questi casi, sono state mobilitate tutte le pattuglie disponibili presenti nei paraggi. Intanto, dentro e fuori l'abitazione, i genitori continuavano a chiamare e cercare il piccolo. Ma senza risultati immediati. Prima di allertare i soccorsi, la famiglia aveva già cercato il piccolo senza trovarlo. E temeva che potesse essere uscito di casa, un appartamento al primo piano, da solo. A quell'ora, e col traffico di un normale sabato, i pericoli in agguato potevano essere di ogni tipo.



LA SOLUZIONE

E mentre la rete degli aiuti si stava mettendo in moto, è arrivata la tanto attesa buona notizia: «L'abbiamo trovato era in casa». Il bambino, molto probabilmente approfittando un momento di disattenzione degli adulti, si era semplicemente nascosto. Senza però mai uscire o allontanarsi. I genitori, spaventati, dopo essersi resi conto della situazione, hanno cercato subito gli aiuti. Fortunatamente la brutta avventura si è conclusa nel migliore dei modi.