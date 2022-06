Triestina bloccata: colpa di un incidente stradale tra due auto

PORTOGRUARO - Incidente sulla Triestina a Portogruaro: il traffico è bloccato. Sono almeno due i feriti nell'incidente che questa mattina, giovedì 2 giugno, è accaduto nei pressi di Mazzolada. Due le vetture coinvolte in un botto frontale: una Volkswagen e una Fiat. Nello schianto le auto sono finite in mezzo alla strada. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con la Polizia del Commissariato di Portogruaro. La Statale 14 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia con lunghe code. Atvo, l'azienda dei trasporti pubblici del Veneto orientale ha attivato delle corse sostitutive sulla linea Venezia - Latisana.