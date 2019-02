Ticket d'ingresso, i nati a Venezia esentati. Esclusi anche i tifosi Le eccezioni sono 22, c'è chi paga metà

VENEZIA - Chi è nato a Venezia e abita altrove sarà esentato dal pagamento del contributo di accesso alla città lagunare, la cosiddetta «tassa di sbarco» introdotta con la legge di Bilancio 2019. Non saranno esentati invece i parenti non residenti in Veneto di chi è residente in centro storico.



Lo prevede un emendamento presentato oggi dalla Giunta comunale durante il dibattito sul regolamento sul contributo e approvato stasera a maggioranza. Ventidue in tutto le modalità di esenzione. Hanno votato a favore 22 su 33 consiglieri presenti, contrari 5; i consiglieri del Partito democratico non hanno partecipato alla votazione. Con lo stesso esito è stata approvata la delibera per l'immediata esecuzione del provvedimento.



TIFOSI. La stessa modifica prevede che anche il tifoso che entra a Venezia con mezzi pubblici appositamente istituiti per arrivare agli impianti dove si svolge un evento sportivo non pagherà il ticket. Che sarà dovuto al contrario per i tifosi non organizzati o che raggiungono a piedi stadi o palazzetto.



RIDUZIONI DEL 50%. Il Consiglio comunale ha infine dato l'ok alla riduzione del 50% del ticket d'ingresso per chi soggiorna in strutture ricettive in Veneto.

