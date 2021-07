Tamponi gratuiti in riva al mare sull'autobus dell'Atvo

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Ulss4 e Atvo in riva al mare di Bibione per i "tamponi on the beach”. La prevenzione arriva direttamente sul litorale a bordo di un autobus. Un autobus appositamente allestito, all’interno il personale dell’Ulss4 che effettua i tamponi di ultima generazione a turisti, a lavoratori estivi, agli operatori turistici ma anche ai residenti. L’accesso è libero, l’attività è gratuita e l’esito del tampone viene fornito dopo qualche minuto.

In questo caso non c’è solo la sanità pubblica, con il proprio personale, a svolgere le attività di testing e di sequenziamento del Covid-19 e delle varianti, ma c’è anche Atvo, l’azienda di trasporti del Veneto Orientale, che ha messo a disposizione l’autobus e il personale per lo spostamento e ci sono pure la Bcc Pordenonese e Monsile che ha contribuito all'acquisto di materiale promozionale, il sindacato dei locali da ballo Silb che si è reso disponibile a ospitare l’autobus per effettuare i tamponi, Radio Company e Radio Wow che aiutano nel diffondere la novità tra i giovani. Oggi e domani l'autobus è in sosta in piazzale Zenith dalle 15 alle 18.