Balene fotografate mentre fanno sesso alle Hawaii, sono due esemplari maschi: lo studio spiega il fenomeno della "fluidità marina"

Secondo Philip Hoare, editorialista del The Guardian, lo studio scientifico della Marine Mammal Science che parla di rapporti sessuali tra due esemplari maschi di megattere, al largo delle coste delle Hawaii, non dovrebbe assolutamente sorprendere. Le balene, infatti, sono creature estremamente sensuali: nei loro loro incontri intimi, le megattere stanno anche per ore a rotolare l'una attorno al corpo dell'altra. Durante gli avvistamenti, non è raro scorgere gruppi di balene franche impegnate in rapporti sessuali per un'intera mattinata, per nulla disturbate dalle imbarcazioni che passano a pochi metri da loro.