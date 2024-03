di Elena Filini

«Per diventare davvero me stessa devo attendere ancora 18 mesi. E sarò operata a oltre 700 km da casa. In lista per la riassegnazione del genere come me ci sono tantissime ragazze. Abbiamo diritto ad una sanità pubblica con tempi più umani». Laura Bisetto, 30 anni, trevigiana, ha intrapreso il difficile percorso della transizione di genere tre anni fa. Ora il riconoscimento del Tribunale le dà diritto all'operazione per il cambio del sesso in una struttura pubblica.