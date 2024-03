A metà febbraio, laha soccorso due esemplari giovani di leone marino . Uno di loro è stato assistito inizialmente a Villa Gesell, in Argentina, a causa di una ferita sulla sua pinna destra, presumibilmente causata da un oggetto di origine antropica. L'altro leone marino è stato trovato spiaggiato pochi giorni dopo da un turista a Partido de la Costa, vicino al confine con Pinamar. Dopo essere stati accolti nel centro di soccorso, i veterinari sono riusciti a rimuovere dal collo di uno degli animali una fascetta di plastica, solitamente utilizzata per imballaggi industriali, che aveva causato una ferita tagliente e profonda. Questi casi si aggiungono a quello di un leone marino che, all'inizio di quest'anno, è stato curato per una ferita al collo causata da un frammento di rete da pesca.