Udine, notai preoccupati: «Eredità ai cani in aumento, ma finiscono a sconosciuti»

UDINE - Una fondazione sotto l'egida del Comune - e quindi con un rigoroso controllo pubblico - per convogliare anche eventuali somme a favore del mantenimento di Fido o Fuffy, destinate a questo scopo dai loro padroni umani passati a miglior vita. Un modo anche per evitare che i lasciti riservati al cagnolino o al gattino di casa possano finire nelle mani sbagliate. L'idea, per il momento in una fase embrionale, è stata abbozzata, seppur ancora a livello di «chiacchiera informale», a margine dell'incontro che il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha tenuto nei giorni scorsi con gli Ordini professionali della provincia friulana.