Fa il tampone e parte per le ferie: operatore sanitario positivo denunciato

VENEZIA - Arrivato a Teramo, in Abruzzo, dove avrebbe dovuto passere le ferie, ha fatto un veloce passaggio in ospedale. Ma il tampone a cui è stato sottoposto per scovare tracce di coronavirus ha acceso il semaforo rosso alla sua voglia di relax: positivo al Covid-19, l’esito restituito dal laboratorio di analisi. Una storia come tante, si direbbe. Se non fosse che il protagonista, residente a Mestre, di professione è un operatore sanitario, lavora all’Antica scuola dei Battuti di Mestre (al momento, numeri alla mano, il principale focolaio di coronavirus nel Veneziano con 54 positivi) e soprattutto si era già sottoposto al tampone ed era ancora in attesa dell’esito. Lui però, nonostante le prescrizioni della legge impongano l’isolamento a qualunque persona tamponata e in attesa dell’esito, invece di aspettare qualche ora, ha deciso di prendere la propria auto e, assieme alla moglie, partire alla volta delle proprie vacanze.

Morale? Una volta risultato positivo ai controlli di Teramo, l’Ulss 3 Serenissima, informata di tutto dai colleghi abruzzesi, ha denunciato l’uomo ai carabinieri. Per lui è probabile che adesso si apra un procedimento penale in procura a Venezia, vista la violazione di legge. Ma per l’uomo ora non si esclude il licenziamento.

La ricostruzione fornita dalla direzione della Scuola dei Battuti spiega che l’uomo è un operatore socio sanitario, che era a casa da alcuni giorni e che si era sottoposto volontariamente a Mestre al primo tampone. Ora, dopo essere stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive a Teramo, è in isolamento in una struttura. Con lui c’è la moglie, che non lavora alla Scuola dei Battuti e che non è risultata contagiata dal coronavirus: si trova in isolamento, quindi, come contatto del marito. Questo mentre nel Veneziano l’Ulss Serenissima, dopo aver denunciato il dipendente della residenza per anziani, ha iniziato a ricostruire a ritroso tutti i possibili contatti dell’operatore, nel tentativo di circoscrivere l’eventuale diffusione del contagio e di capire da dove discenda la sua positività.

E dire che ieri è stata una giornata di calma alla Scuola dei Battuti, la residenza per anziani che fino al 29 luglio era riuscita a tenere distante il virus dai propri ospiti e dai propri dipendenti. Al momento quello che è il più importante tra i dieci focolai di Covid-19 accesi nell’Ulss 3 (ma anche in tutta l’area metropolitana di Venezia) conta 54 casi totali: 36 ospiti (di cui 4 ricoverati nel reparto di Malattie infettive a Dolo, mentre gli altri 32 sono isolati al terzo piano della casa di riposo) e 18 dipendenti, tutti a casa propria. A questi, va aggiunto il caso dell’operatore in ferie a Teramo - ma non è ancora chiaro il contagio e quindi è da assegnare - e i 2 decessi di lunedì scorso, il primo, e venerdì il secondo.

Mercoledì, intanto, riprenderanno i tamponi per il terzo giro dallo scoppio del contagio: per i Battuti sarà in totale il decimo giro di tamponi da quando è iniziata la pandemia.

Relativa calma anche per quanto riguarda la diffusione del contagio in tutto il Veneziano. Il quotidiano bollettino di Azienda Zero - che fotografa le ventiquattr’ore tra le 17 di ieri e le 17 di venerdì - ha riportato 9 nuovi contagi, con il conto da inizio pandemia che sale a 2.938 casi. Non ci sono stati nuovi ricoveri e il totale rimane così fermo a 7 persone nei reparti di Malattie infettive di Dolo (5), Mestre e Civile di Venezia (uno a testa). Fermi anche i decessi, ormai a quota 310 croci.

Una frenata anche per gli attualmente positivi che, rispetto a venerdì sera, scendono di un’unità (sono 193) mentre continua la forte ascesa delle persone in isolamento fiduciario: ieri sera erano 748, trentanove in più rispetto alla precedente rilevazione, con 14 di queste che sono a casa con sintomi tipici del coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA