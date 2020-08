Virus, nuovi focolai in Veneto: contagiati durante le vacanze in Croazia e Spagna. Sei famiglie in isolamento, caccia ai contatti

Coronavirus al rientro dalle ferie in Croazia e Spagna. Sei nuovi casi di contagio (e sei famiglie in isolamento) da Covid nel Vicentino, nel distretto 1 dell’Ulss 7 Pedemontana. Si cercano i contatti per tracciare il eprimetro di questi nuovi focolai in Veneto.

Virus, turisti contagiati in Croazia Vanno in vacanza in Croazia, tornano e cominciano a sentirsi male: contagiati dal Covid. E' successo a un gruppo di amici, uno dei quali, un 19enne, è stato il primo ad accusare i sintomi del contagio. Altri quattro sono poi risultati positivi al tampone. Si cercano ora i contatti della comintiva per definire l'entità del focolaio, come scrive il Giornale di Vicenza.



Vacanza in Spagna: contagiato Ma non è solo la Croazia che crea casi di Covid da importazione: un nuovo caso di contagio si è verificato sempre nel Vicentino, dove un giovane di rientro dalle ferie in Spagna è risultato positivo. Ultimo aggiornamento: 12:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA