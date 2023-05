ARSIÈ/LAMON - La casa di riposo di Arsiè torna sotto inchiesta. Mentre si sta attende ancora il deposito della consulenza sulla morte di Antonio Salina, 84 anni Feltre, l’anziano fuggito da quella rsa e ritrovato morto annegato dopo 4 giorni lo scorso marzo, sotto la lente della Procura c’è un nuovo caso. Il decesso di Sisto Sommariva, 92enne di Ciess, comune Lamon, che era ospite della struttura, è tutto da chiarire secondo gli inquirenti. La procura ipotizza a carico di ignoti ancora una volta l’omicidio colposo. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo dell’anziano ritrovato morto nei corridoi del reparto in cui era ospitato la notte tra venerdì e sabato scorsi.



LA TRAGEDIA

Sommariva si alzava spesso di notte, anche a causa delle patologie senili dalle quali era affetto. Aveva difficoltà ad orientarsi e anche quando era nella propria abitazione, prima del ricovero in rsa, era accaduto che vagasse disorientato in casa. Così l’ipotesi è che anche la notte della sua morte abbia vagato per i corridoi. Poi deve essersi appoggiato alla parete e lo hanno trovato lì: era accasciato, ucciso forse da un infarto (era in cura anche per patologie cardiache). Il personale ha immediatamente chiamato il 118 e è arrivato il medico del pronto soccorso, che nulla a potuto fare per il 92enne. Non sarebbero stati riscontrati traumi o segni di caduta. In ogni caso il dottore ha ritenuto di chiamare i carabinieri per ricostruire quanto era accaduto ed è partita così l’inchiesta per omicidio colposo. Si ipotizza che possa esserci stata una caduta dal letto, o comunque una colpa nella vigilanza da parte degli operatori della struttura.



L’INCHIESTA

Dopo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Feltre, l’acquisizione delle testimonianze il pm Claudio De Fabris ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e disposto l’autopsia. L’udienza di conferimento dell’incarico al consulente scelto dalla procura, il medico legale Antonello Cirnelli, è prevista per mercoledì. Nella stessa giornata si procederà all’esame autoptico all’obitorio del San Martino di Belluno.



I FUNERALI

L’inchiesta è stata uno choc per la famiglia che si stava preparando a dire addio al proprio caro, quando la salma è stata di fatto bloccata dall’autorità giudiziaria per le indagini. I congiunti infatti confermano la totale fiducia nella struttura “San Giuseppe” di Arsiè, che ha accolto bene l’anziano parente. Ieri la notizia della morte di Sisto Sommariva era ormai sulla bocca di tutti in paese a Lamon. L’uomo, in pensione da anni, dopo una vita di lavoro come operaio a Milano, era tornato al suo paese e nella sua casa. Tutti lo ricordano con affetto e spiegano che fino a un paio di anni fa andava spesso in centro con la sua auto a bersi il caffè e a leggersi i giornali. Gli piaceva leggere e tenersi informato.