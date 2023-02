Anziano scomparso: si è allontanato dalla casa di riposo, ha i pantaloni della tuta e zoppica

ARSIE' (BELLUNO) - Scomparso un anziano dalla casa di riposo di Arsiè, ricerche in corso. L'anziano non è più rientrato nella struttura da cui si era allontanato questa mattina, 25 febbraio. Si tratta di un 85enne che è alto un metro e 70, indossa una giacca blu scuro, pantaloni della tuta grigia e ha un'andatura zoppicante. Al momento le squadre del Soccorso alpino di Feltre stanno perlustrando le zone attorno all'abitato. Sono in arrivo due unità cinofile molecolari.