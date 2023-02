ARSIÈ - Dopo 3 giorni di ricerche ancora nessuna traccia di Antonio Salina, l'85enne feltrino di Celarda, fuggito dalla casa di riposo di Arsié. Anche ieri un esercito tra vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e tanti altri volontari lo hanno cercato in paese. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato fin dalla mattina il territorio.

IL PRECEDENTE

Non era la prima volta che Antonio usciva dalla Casa di Riposo San Giuseppe di via Guido Fusinato, di proprietà della parrocchia di Arsié, dove è ospitato. Le notizie sono quelle diffuse da chi lo ha conosciuto in questo tempo di ricovero in cui non mancavano le uscite per il paese. Era fuggito dall'ospizio anche due mesi fa ed era stato ritrovato in località Giaroni, in comune di Fonzaso, un 500 metri dopo l'inizio dell'anello lungolago di Corlo. Un percorso di quasi 4 chilometri che l'anziano avrebbe compiuto senza problemi. È stato detto che Antonio zoppicasse. Però in molti si sono chiesti come abbia potuto nella prima fuga arrivare fino a Giaroni e riuscire poi nuovamente ad uscire sabato 25 febbraio, quando alle 11,30 è sparito dalla casa di riposo. Il precedente dimostra come l'uomo possa percorrere anche grandi distanze, soprattutto se, come si ipotizza, si sia fatto dare un passaggio in auto da qualcuno.

LE RICERCHE

Anche ieri in tanti lo hanno cercato: 30 i vigili del fuoco impegnati e in serata è rimasto il presidio dei pompieri per tutta la notte al campo base delle ricerche. Sul territorio anche molti cacciatori che conoscono la zona e l'hanno battuta palmo a palmo. Erano guidati dal presidente Erick Pilotto. Si è visto un loro gruppo nei pressi della strada di Monte Novegno. C'erano anche il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan con il suo assessore Giordano Dall'Agnol, componente di una squadra di cinofili. L'elicottero dei vigili del fuoco ha controllato dall'alto il territorio della possibile fuga dell'ospite della San Giuseppe fin nelle valli come la Val Nevera.

IL SINDACO

Tra le ipotesi del mancato ritrovamento c'è quella anche, da parte di alcuni volontari e tra quelli anche con una divisa, che Antonio abbia chiesto il passaggio in auto e sia andato anche lontano e per questo c'era stato l'appello del sindaco a chiunque lo avesse caricato in auto. Il sindaco di Arsiè, Luca Strappazzon: «Domani mattina (oggi ndr) si continuerà con le ricerche. Se a mezzogiorno non ci saranno ancora elementi di novità si farà il punto e può anche essere che si chiuda con le ricerche».