MIRANO (VENEZIA) - È stato trovato senza vita nel suo appartamento torinese. Mirano piange la morte di Francesco Spadoni, 21 anni, studente al politecnico di Torino alla facoltà di Design&Comunicazione, che è stato trovato senza vita nel suo appartamento in centro a Torino in cui viveva da solo.

«Gli amici non sentendolo durante la mattinata, hanno iniziato a chiamarlo, hanno provato ad andare a bussare alla porta di casa sua ma nessuno rispondeva - racconta Don Artemio parroco di San Michele Arcangelo di Mirano - Dopo diverse ore, hanno iniziato a preoccuparsi e hanno chiamato i Vigli di Fuoco che hanno aperto la porta dell’appartamento scoprendo la terribile tragedia. Francesco era nel suo letto ormai deceduto».

I genitori e la famiglia tutta non si danno pace per l’accaduto, racconta Don Artemio. «Sono stato da loro e non ci si capacita mai di come possano accadere questi episodi. Sembra che ultimamente accadano soltanto tragedie terribili». Francesco era appena ripartito poco dopo le vacanze di Natale, era con la sua famiglia fino a qualche giorno fa.

La famiglia Spadoni, che abita nel quartiere Aldo Moro, sta tentando in questo momento difficile e terribile di capire cosa possa essere successo, ma al momento non si hanno ancora notizie certe. Era un ragazzo dolce e discreto, con un sorriso affabile, io lo avevo conosciuto incontrato solo in un paio di occasioni, una delle quali fu per celebrare il venticinquesimo anniversario delle nozze dei genitori, festeggiamenti tenutisi lo scorso anno. Amava il disegno e la sua grande passione era la poesia. Francesco infatti scriveva micro poesie e proprio per questo sulla sua epigrafe la famiglia ha voluto apporre proprio una di queste poesie. «Disteso nel vuoto di ciò che mi riempie, ascolto sereno l’eco del tuo canto, mondo».

Francesco lascia la mamma Lucia, il papà Luca, il fratello, i nonni, gli zii, i cugini, parenti e amici tutti. I funerali avranno luogo martedì prossimo alle 15.15 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Mirano. Una messa in ricordo verrà recitata lunedì sera alle 18.30 sempre nel duomo di Mirano.