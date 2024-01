STRA - Le festività natalizie si chiudono con un grande lutto per le comunità di Dolo e Stra: la notte della vigilia dell’Epifania, venerdì 5 gennaio, è scomparso Denis Righetto, 48 anni. Una morte sopraggiunta all’improvviso, che lascia attonita la frazione di Paluello, dove viveva, e il paese di Dolo, dove aveva la parrocchia e le frequentazioni. Giorni che dovevano essere di festa ma per Denis e i suoi cari non è stato così. Saputo della malattia solamente a giugno scorso, come troppo spesso accade, dopo aver effettuato dei controlli a causa di alcuni dolori, aveva ricevuto il responso che era stato duro , ma non privo di speranza. Tuttavia nessuno si immaginava un epilogo del genere, tantomeno a una velocità così elevata, tanto che un po’ per naturale riservatezza un po’ chissà, forse per scaramanzia nella speranza di superare bene e velocemente tutto questo, non erano in tanti a sapere della sua malattia. La stessa riservatezza che la moglie Giorgia, assieme ai due figli , ha chiesto di rispettare per loro e l’amato Denis in questo durissimo momento di dolore.

LA BATTAGLIA

Erano lì con lui, al suo fianco, quando il cuore di Denis ha smesso di battere, al suo fianco nella sua battaglia col male, con cui ha lottato fino all’ultimo sottoponendosi anche a una nuova terapia a Padova, alla quale però non ha retto. Così come lui era al loro fianco, nella vita, nel lavoro, nelle cose di ogni giorno, una person a benvoluta dalle persone che incontrava nel territorio della Riviera del Brenta. Sono stati in molti nei giorni scorsi di festa a commentare tristemente e porgere le condoglianze alla famiglia anche sui social.

SPORTIVO