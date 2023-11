VENEZIA - Aveva compiuto in luglio 64 anni, ma la malattia con cui combatteva da tempo, la sclerosi, aveva segnato ormai in modo irreversibile la sua vita e ieri, 22 novembre, si è spento in una residenza sanitaria a Quarto d'Altino.

Roberto Padoan, veneziano di Sant'Elena, che amava definirsi "Capitan Pipa" per la sua passione per il tabacco, ha portato con sè molti segreti e un grande sogno rimasto incompiuto: quello di ritrovare la terza colonna, che secondo gli storici avrebbe dovuto affiancare quelle di San Marco e San Teodoro (Tòdaro), al Molo della Piazzetta San Marco, erette nel dodicesimo secolo sotto il doge Sebastiano Ziani. Basandosi sugli scritti di Francesco Sansovino, che nel Cinquecento raccontava del suo affondamento, forse vicino alla riva, Roberto Padoan aveva coinvolto appassionati archeologi che avevano aderito al "Progetto Aurora", come l'aveva chiamato, del calibro di Luigi Fozzati e Marco Bortoletto.

Ma la sua viscerale passione per il mare e per l'archeologia subacquea, lo aveva portato anche a creare un'associazione, la Marve, (Marine Archaeology Research Venice), impegnata anche nella ricerca dell'antico porto subacqueo di Malamocco e nelle ricostruzioni storiche dell'isola di San Giorgio in Alga di cui era rimasto presidente onorario.

Navigante, inventore, una personalità eclettica che partendo dall'archeologia, in particolare dall'archeologia subacquea, poggiava le sue ricerche sulla geofisica, e voleva applicare il sistema della tomografia elettrica resistiva al monitoraggio dell'area marciana, in modo da "indagare" senza danneggiare una zona di valore storico inestimabile: la tecnica, non invasiva, attraverso degli elettrodi fissati nel terreno (o su galleggianti se si tratta dell'ambiente lagunare) permette di capire cosa si nasconde nel sottosuolo o sotto il fondo della laguna.

Nel 2001 aveva inventato il sistema di filtraggio "Acla", acronimo di Acqua chiara laguna azzurra, per rendere l'acqua trasparente quando si effettuavano le ricerche.

Il suo nome è anche legato a un'altra invenzione, regolarmente brevettata, quella del Sixth Element, una particolare resina mescolata a materiali inerti che ha un uso particolare a Venezia, in quanto permette di riempire le cavità create dal moto ondoso. Questo elemento crea un prodotto impermeabile che contribuisce al consolidamento statico delle rive e dei palazzi e rappresenta un'importante soluzione per eliminare le infiltrazioni d'acqua in strutture sommerse di ogni tipo, tra cui edifici, ponti, gallerie. Anche perchè ha la particolarità di solidificarsi subito, proprio al contatto con l'acqua, anche in immersione, di pesare poco rispetto ai materiali tradizionali e di essere ecocompatibile e dai costi contenuti.

L'eco dell'idea di Padoan era arrivata anche negli Stati Uniti, da dove proviene anche uno dei membri del team del Progetto Aurora, Margaret Spencer Matz.

Un materiale dalla ricetta "segreta" che Padoan avrebbe voluto regalare al Comune proprio in cambio di un finanziamento per le ricerche sulla terza colonna che tanto gli stavano a cuore.