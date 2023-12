PORTOGRUARO - La voglia di farcela per veder crescere il figlio: papà Massimo non ce la fa, vinto dalla malattia. Si è spento l'altra notte in ospedale a Vicenza Massimo Drigo, 50 anni originario di Fossalta ma residente a Portogruaro, conosciuto in tutta la destra al Tagliamento dove aveva lavorato nelle filiali della banca Intesa Sanpaolo. «Massimo aveva contratto la malattia circa un anno e mezzo fa - spiegano i familiari -. Aveva cercato subito di curarsi, sondando ogni soluzione». Per questo il 50enne, originario di Vado di Fossalta di Portogruaro, aveva dovuto lasciare il lavoro. Per diversi anni Drigo ha lavorato per banca Intesa San Paolo, sia a Pordenone che nella provincia che nel Portogruarese, dimostrandosi sempre disponibile e cordiale. Peculiarità che lo hanno sempre contraddistinto, tanto da conquistare la fiducia dei clienti e dei colleghi. Papà di un bambino di 8 anni, ha sempre dato il massimo per il figlio. Ma negli anni Massimo Drigo si è distinto anche nel calcio in qualità di arbitro della locale sezione, e anche nella musica. «Massimo era una persona educata - ricorda l'assessore alle Politiche giovanili Giuseppe Perissinotto -. É stato anche il maestro del coro folkloristico "La Quercia" di Fossalta di Portogruaro con il quale si è sempre dimostrato disponibile a tutte le iniziative di volontariato del nostro territorio». «Annunciamo con dolore la morte del nostro Maestro Massimo - dicono con dolore dal Coro La Quercia - che il canto lo accompagni in questo nuovo viaggio». Drigo era ricoverato a Vicenza dove si stava curando, e per il prossimo 13 dicembre era già in programma la festa di compleanno, ma la malattia non gli ha lasciato scampo. La salma rientrerà a Portogruaro probabilmente domani.