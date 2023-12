Rovigo. Elisa Tomasi stroncata dalla neoplasia. Mamma di tre bambini e moglie di Marco Filippi, aveva solo 44 anni

Mamma di tre splendidi bambini, aveva solo 44 anni. La neoplasia, contro la quale ha lottato con forza e con coraggio, non le ha però lasciato scampo, aprendo un abisso di dolore. Giovane e amata, dolce e generosa, Elisa Tomasi si è spenta nell'ultimo giorno di un grigio novembre, rendendolo ancora più cupo.

Aveva lavorato a lungo al colosso molitorio rodigino Grandi Molini Italiani, poi si è spesa con energia, entusiasmo e amore per la sua famiglia ed i suoi splendidi figli, ed è per loro che ha lottato come una leonessa per rimanere aggrappata alla vita, mostrando sempre il suo sorriso solare.

Viveva a Borsea insieme all'amato marito, Marco Filippi, ben noto negli ambienti del calcio dilettantistico polesano per le sue tante esperienze come calciatore ed allenatore.