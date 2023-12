SAN VENDEMIANO - Sei mesi e mezzo di lotta contro la malattia che, alla fine, ha avuto la meglio. Stefania Strasiotto, moglie di Dennis Giacuzzo, titolare della pasticceria Europa di San Vendemiano, se n'è andata a 54 anni. La diagnosi le era stata comunicata dieci giorni prima del matrimonio, celebrato il 17 maggio scorso dopo 12 anni di convivenza. Un particolare che rende ancora più difficile per la comunità di San Vendemiano accettare che la donna si sia spenta. Stefania e Dennis avevano deciso di non cancellare o rimandare le nozze. Era comunque il coronamento di un sogno, che purtroppo si è spezzato troppo presto. La donna lavorava come commessa al Tulipano di Spresiano, dove ha continuato a prestare servizio nonostante la malattia.

I familiari, straziati dal dolore per la prematura scomparsa, la ricordano come una persona semplice e gentile, sempre con il sorriso sulle labbra. Sorriso che la malattia non era stata in grado di spegnere neanche nei momenti più difficili. Un periodo di lotta affrontato con dignità e con forza, ma purtroppo non è bastato. A ricordarla sono anche i colleghi e le colleghe di lavoro che, nella pagina Facebook del negozio Il Tulipano, hanno scritto: «È mancata la nostra cara collega Stefania Strasiotto - si legge - Ci uniamo al dolore della famiglia. Ciao Stefania, ci mancherai tanto». Parole a cui sono seguiti tanti messaggi di cordoglio, così come nel sito delle onoranze funebri Roman che ha postato l'epigrafe. Oltre al marito Dennis, Stefania lascia i genitori (mamma Vanny e papà Sergio), la sorella Alessandra e i fratelli Fabio e Diego, i nipoti e l'amata Tabata. L'ultimo saluto verrà celebrato questa mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Zoppè. Dopo il rito funebre, la salma verrà cremata.