Lo storico bar chiude i battenti dopo 48 anni: tutta colpa della burocrazia

MESTRE - Servirà gli ultimi pasti, rifocillando gli ultimi clienti. Poi abbasserà la fiamma dei fornelli, fino a spegnerla. Per sempre. È ilin via Martiri della libertà 2, zona rotonda dei pompieri, che il 19 dicembre, dopo 48 anni, cesserà di esistere. Attività a conduzione familiare, è gestita da Graziella e Leonardo Losito, per tutti Lella e Leo, che lavorano al piano terra e vivono al piano superiore di una piccola struttura bianca. «Abbiamo cominciato da zero racconta Lella - con gli scioperi degli anni 70, offrendo tramezzini, e proseguito di pari passo con il progresso della città. Ci alziamo alle 5 del mattino spiega - prepariamo le colazioni, poi il pranzo, ogni giorno diverso, e infine puliamo con pignoleria, soprattutto mio marito». Al bar Losito si mangia solo a pranzo, ma se arrivi tardi, magari alle 14.30, nessun problema, nessuno ti manda via, un piatto di cucina casereccia lo trovi