Federica Pellegrini, la campionessa di Spinea (quasi mamma) diventa imprenditrice. I fan si dividono: «Brava ma cosa c'entra con il nuoto?». La nuova attività

Federica Pellegrini, la campionessa di Spinea (quasi mamma) diventa imprenditrice. I fan si dividono: «Brava ma cosa c'entra con il nuoto?».

Super Fede è irrefrenabile e a tre mesi dalla nascita della piccolina - prevista per fine dicembre - si immerge in una nuova avventura. Federica Pellegrini ha annunciato sul suo profilo Instagram l'uscita della sua linea di bellezza. «Prodotti dedicati - spiega - a chi non si ferma mai come me».

La mom-to-be che qualche mese fa ha inaugurato con il marito Matteo Giunta a Livigno la sua accademia per i ragazzi che praticano nuoto a livello agonistico, ora si lancia dunque nel mondo della cosmesi.

COMMENTI SOCIAL

Immediati i commenti dei follower. In tanti si congratulano con Fede per la nuova esperienza: «Complimenti, mia figlia è sportiva e li proverà sicuramente». E ancora: «Brava Fede». Ma c'è anche chi chiede: «Perché passare dal nuoto alla cosmesi?». In ogni caso, i follower della Divina fanno il tifo per la nuova avventura. In attesa dell'arrivo della piccolina di famiglia.