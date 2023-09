MESTRE - Dopo la prima edizione del Mestre bookfest nuovo appuntamento di libri e cultura a partire da martedì 17 ottobre al Teatro Toniolo, per il primo dei tre incontri in calendario. Una partenza positiva grazie alla presenza di Federica Pellegrini che presenterà la sua autobiografia, "Oro", alle 18:30 (ed. La Nave di Teseo). L'evento, totalmente gratuito, ha registrato in poche ore dall'apertura delle prenotazioni il tutto esaurito in platea e in galleria, per un totale di 728 posti. Il libro racconta anche e soprattutto il dietro le quinte della pluripremiata campionessa veneziana, fatto di tanta passione e sacrifici ma anche di momenti bui come lei stessa ha raccontato parlando di aver "sentito un vuoto dentro", nonostante la pioggia di medaglie. La Pellegrini ha voluto fortemente essere a Mestre dopo aver concluso quest'estate il tour di presentazione del libro: sarà per lei un'occasione per abbracciare il suo pubblico e per i lettori un'opportunità di poterla incontrare. Al termine della presentazione è previsto il firmacopie.