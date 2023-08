JESOLO - ​Federica Pellegrini, le vacanze da sogno da "quasi mamma": vola da Jesolo in Grecia con un amico speciale. La Divina, in attesa della sua prima bimba, subito dopo Ferragosto è volata in Grecia con il marito Matteo Giunta. Insieme a loro anche un amico speciale della coppia, il campione di rana Fabio Scozzoli e la moglie Martina.

Insomma una romantica vacanza a quattro, tra le casette bianche e il mare blu della Grecia.

Quasi mamma