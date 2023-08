SPINEA - VERONA - ​Federica Pellegrini, la prima attività da "quasi mamma": nuovo lavoro con Matteo Giunta. Di cosa si tratta. Pochi giorni fa la notizia più bella, Fede e Matteo aspettano la loro prima figlioletta. La bimba, come ha raccontato nonno Roberto Pellegrini al Gazzettino, nascerà a fine dicembre.

E ora, dopo il lieto annuncio, un'altra novità che riguarda la campionessa di Spinea e il marito: Fede e Matteo (che vivono a Verona) hanno lanciato un'accademia, chiamata proprio Fedeacademy, in cui seguiranno i ragazzi che vogliono competere a livello giovanile nel nuoto.

La sede dell'accademia è a Livigino, alla piscina Aquagranda.

Il post

E' Federica ad annunciarlo con un post su Instagram. «At work for our Academy», scrive la Divina. Immediati i commenti entusiasti: «Che bella cosa che fate». E ancora: «Bello che vi interessiate dei giovani». E c'è anche chi scrive: «In tre si lavora meglio», riferendosi alla bebè in arrivo. Boom di like.