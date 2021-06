ERACLEA - «Più controlli alla laguna del Mort». Ci risiamo. Temperature in salita, le spiagge si riempiono di turisti e puntuali ritornano i frequentatori della spiaggia del Mort. Non solo gli amanti della tintarella integrale, ma anche i gruppetti di ragazzini che già a maggio si erano fatti notare per atti di vandalismo e la costruzione di capanne abusive. Una presenza che nell'ultimo weekend non è passata inosservata, tanto che i naturisti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati