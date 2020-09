IL CASO

JESOLO Tornano gli scambi di coppie e le scene di sesso alla spiaggia del Mort. Si tratta di un litorale che fisicamente si trova nel territorio di Eraclea ma che a livello pratico rientra in quello di Jesolo, da anni conosciuto come una delle spiagge più hot d'Italia. Una spiaggia incontaminata, senza attrezzature, da sempre frequentata agli amanti del sole integrale e da chi ha fatto del contatto con la natura uno stile di vita. Senza dimenticare altri tipi di contatti tra orge, scambi di coppie e rapporti consumati in riva al mare di fronte a platee di spettatori. Situazioni che si sono ripetute anche nell'estate del Covid. Anzi, secondo i frequentatori, sarebbero perfino aumentate. Senza regole e ovviamente senza alcun distanziamento. Ma anche con appuntamenti offerti nella rete, tra siti e forum specializzati. Del resto per questa spiaggia, a differenza delle altre, l'accesso è rimasto libero e senza prenotazione. Insomma, senza alcuna sorveglianza. Ed è per questo che le presenze non sono mancate. Nemmeno negli ultimi giorni, per effetto delle giornate di sole e delle temperature tutt'altro che settembrine. Addirittura nei giorni scorsi si è registrato il tutto esaurito nel parcheggio di via dei Pioppi, con un'ottima affluenza di auto anche ieri. Ma non tutti hanno gradito la situazione, tanto da sollevare una lunga serie di proteste. «La spiaggia è invasa da coppie scambiste è il commento di chi cerca solo la tranquillità della zona e una spiaggia per la tintarella integrale Per tutta l'estate questa zona è stata frequentata da chi cerca avventure sessuali, con rapporti consumati di fronte a chiunque. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata e in molti hanno raggiunto l'accesso al mare in motorino, è un modo di fare intollerabile per un sito protetto da normative europee». Addirittura ci sarebbe stato perfino chi è arrivato a ridosso della spiaggia in auto mentre tra i gradoni sarebbe spuntato un venditore abusivo di bibite. In molti ora rievocano le pattuglie dell'amore istituite lo scorso anno dal Comune di Jesolo. «Quei controlli dicono i turisti - hanno permesso di migliorare la situazione, negli ultimi mesi siamo tornati indietro di anni, per paradosso proprio nell'anno in cui serviva una maggiore attenzione e vigilanza». Il sindaco Valerio Zoggia non esclude di istituire nuovamente i controlli. «Se ci arriveranno delle segnalazioni ribatte predisporremo ancora dei controlli».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

