Sparatoria a Bibione, i carabinieri in cerca del fuggitivo: «Chi lo vede ci contatti»

BIBIONE - «Chiunque dovesse vedere Artur Haxhiu - l'uomo di 55 anni, di origini albanesi, residente a Bevazzana di Latisana (Udine) -, sospettato del tentato omicidio di alcuni colleghi, è pregato di contattare con la massima urgenza il numero di emergenza 112»: è l'appello lanciato dai Carabinieri di Portogruaro (Venezia) e dalla Procura di Pordenone, per cercare di rintracciare il fuggitivo, di cui si sono perse le tracce da ieri mattina, quando ha sparato ad alcuni colleghi per motivi tuttora ignoti. I militari dell'Arma hanno anche diffuso la fotografia del ricercato, invitando la stampa a pubblicarla in tutti i canali, per favorire le possibili segnalazioni dei cittadini. Non si esclude che l'uomo possa ancora essere armato: la pistola che ha utilizzato per ferire gravemente i colleghi non è stata ritrovata, al contrario del furgone usato per la fuga, rinvenuto alla prima periferia di Bibione.

