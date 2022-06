Sparatoria tra albanesi nelle case popolari di Bibione: un ferito grave

BIBIONE - Sparatoria tra cittadini albanesi a Bibione: una persona è grave. È successo questa mattina, lunedì 27 giugno, verso le 7 nelle case popolari di via Stella Sirio. Secondo una prima sommaria ricostruzione la sparatoria ha coinvolto tre cittadini tutti di nazionalità albanese. Uno di questi, armato di pistola, avrebbe suonato alla porta del connazionale che vive in un appartamento delle case popolari di via della Vega. L'uomo armato, un 55enne che vive a Bevazzana, avrebbe estratto la pistola sparando tre colpi verso il connazionale mentre con lui c'era un altro albanese. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione con il maresciallo Pietro Gaddeo e i sanitari del punto di primo intervento. L'uomo ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Mestre in gravi condizioni. Gli altri due sono stati trasferiti in caserma. Secondo le indiscrezioni il trio di colleghi, tutti dipendenti come giardinieri per una agenzia di Bibione, non andavano più d'accordo per problemi di soldi. Tutto è al vaglio degli investigatori dell'Arma intervenuti in forze dalla Compagnia di Portogruaro.

