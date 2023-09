Minaccia di morte gli agenti, aveva droga che ha cercato di buttare in un cassonetto: arrestato

TRIESTE - Nuovo arresto da parte della Polizia locale che in Borgo Teresiano aveva notato quattro uomini che armeggiavano tra loro con fare sospetto e che, alla vista degli agenti, si sono divisi: tre verso le rive, il quarto dalla parte opposta. Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo di quest'ultimo (S.A. 27enne) che, da subito, ha dimostrato un atteggiamento aggressivo verso gli operatori, rifiutando di esibire i documenti d'identità, minacciandoli e cercando di evitare il controllo allontanandosi. Ha cercato anche di gettare un involucro in un cassonetto dei rifiuti lì vicino, recuperato poco dopo dagli agenti: conteneva diverse dosi preconfezionate di hashish, verosimilmente destinate allo spaccio.

La forte resistenza opposta ha richiesto il supporto di un'altra pattuglia: il giovane continuava a dare in escandescenze minacciando di morte gli operatori e tentando di fuggire: alla fine è stato necessario contenerlo e accompagnarlo in caserma per gli accertamenti del caso dai quali è emerso che l'uomo aveva più precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. E' stato dunque arrestato.

A questo si sono aggiunte diverse denunce: lesioni a due operatori, nel tentativo di contenerlo e farlo salire a bordo del veicolo di servizio, danneggiamento volontario del veicolo stesso (durante il tragitto in caserma aveva preso ripetutamente a calci la cellula di sicurezza, danneggiandola), presunta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale.