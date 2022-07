Sparatoria a Jesolo, il racconto dei testimoni: «Vogliamo più controlli»

JESOLO - I commercianti di Jesolo, testimoni della sparatoria avvenuta in centro tra via Mascagni e via Verdi, chiedono ai microfoni del Gazzettino più controlli: «La situazione sta degenerando». Con il presidio delle forze dell'ordine in piazza Mazzini - secondo i negozianti - gli sbandati si sarebbero spostati in altre zone, frequentate finora da vacanzieri e famiglie. (servizio di Emiliana Costa)