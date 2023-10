Sottomarina, l'estate "prolungata" in ottobre: stabilimenti pieni e tutti in acqua. Il bis della domenica

SOTTOMARINA - L'estate "prolungata" in ottobre: stabilimenti pieni e tutti in acqua. Quest'anno le temperature decisamente estive - con punte di 27-28 gradi anche in questi primi giorni di autunno - hanno convinto i gestori degli stabilimenti balneari a "prolungare" la stagione.

Sabato 30 settembre la spiaggia di Sottomarina era piena, come in un qualsiasi giorno di agosto: ombrelloni aperti, lettini in riva al mare e grandi e piccina in acqua.

La bassa marea ha permesso ai bagnanti anche refrigeranti passeggiate con i piedi a mollo.

Insomma, un giorno di estate in piena regola. E oggi, domenica primo ottobre, si fa il bis. Previste anche per oggi temperature estive e lettini pieni. Questo potrebbe essere l'ultimo week end di mare, ma il meteo non smette di stupire.