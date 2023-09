JESOLO - «Credo che sia giunto il momento di lanciare una sfida: non parliamo più di allungamento stagionale, ma di prolungamento». Per Giampiero Contarini, presidente dell'Associazione jesolana albergatori, questo deve essere il "patto per la città", lanciato ieri durante l'evento "L'autunno negli occhi, l'estate nel cuore", un incontro-fiume che ha messo attorno allo stesso tavolo l'amministrazione comunale e tutte le principali associazioni di categoria per fare il punto sulla stagione ed illustrare le prospettive per i prossimi mesi.

Ad emergere è un quadro positivo che conferma la tenuta del settore turistico nei mesi estivi, nonché il recupero registrato a settembre a fronte di un maggio incerto a causa di un meteo non ideale e le incertezze sul fronte finanziario. Ed è qui che s'inserisce la proposta di Aja, perché già dal 10 settembre, nonostante il clima favorevole e i continui arrivi di turisti, in città hanno iniziato a chiudere i primi hotel, anche sul fronte mare, ed alcune attività, con una tendenza che si è consolidata nelle ultime due settimane con numerose chiusure un po' in tutta la città.

IL PRESIDENTE

«Settembre ormai è un mese in cui gli arrivi e le presenze sono consolidati spiega Contarini e che andrebbe "cavalcato" con maggiore interesse dagli operatori. Capisco le difficoltà e la stanchezza, ma anziché chiudere a metà mese bisognerebbe aspettare il 30, anche perché in questo modo si può recuperare quanto è stato perso con il maltempo ad inizio stagione. Ci sono zone in cui hanno chiuso tutti i negozi e i ristoranti nonostante ci siano ancora degli hotel aperti. Che servizio viene dato agli ospiti? É un concetto che vale anche per la spiaggia: non si può iniziare a smantellare gli stabilimenti al 15 del mese... Oggi gli ospiti che scelgono Jesolo ci chiedono, giustamente, se l'arenile è attrezzato. Per questo, in accordo con i miei soci, lancio una sfida, quella di avviare un "patto per la città" da attuare già per la prossima stagione, per avere più attività aperte ed eventi importanti anche ad ottobre in modo da ottenere un autunno con grandi presenze».

IL SINDACO

Incassata la proposta, il sindaco Christofer De Zotti (che nelle scorse settimane aveva elegantemente bacchettato quelle attività che già avevano chiuso i battenti) ha accettato la sfida pur non volendo introdurre degli obblighi. «Non ci piace l'idea di impedire le chiusure dice il sindaco , ma crediamo che sia giusto che ognuno debba fare uno sforzo in più per la città. Il problema tra l'altro riguarda tutte le categorie: ho visto hotel fronte mare chiusi il 10 settembre. Noi comunque ci siamo e siamo disponibili a programmare più eventi in autunno, consolidando una programmazione che già abbiamo avviato».

LA SPIAGGIA

A garantire la propria disponibilità è anche Federconsorzi: «L'ordinanza balneare spiega il presidente degli stabilimenti è in vigore dal 16 maggio al 17 settembre. C'è stata per alcuni consorzi della zona centrale la proroga a fine mese del servizio di salvataggio gestito da JesoloTurismo, ma gli altri stabilimenti possono comunque tenere aperto con la funzione "elioterapica", dunque senza il servizio di salvataggio. C'è comunque un aspetto tecnico: la spiaggia libera serve per ai nostri tecnici per compiere delle rilevazioni in vista della creazione delle dune di sabbia per proteggere il litorale nei mesi invernali. Siamo ovviamente disponibili a un ragionamento in prospettiva, magari con la possibilità di un allungare di qualche settimana la stagione balneare».