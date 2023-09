Un’estate senza fine. Ancora un fine settimana di grandi presenze a Jesolo con tanti turisti e pendolari, molti dei quali si sono distesi tra lettini e ombrelloni per l’ennesima giornata di tintarella vista mare. I più temerari hanno fatto anche il bagno in mare nonostante sulle torrette sventolasse la bandiera rossa. Del resto anche ieri il meteo è stato favorevole e le previsioni, comprese quelle delle pagine amatoriali, completamente sbagliate. Certo, di prima mattina al largo della spiaggia si era formata una tromba marina, il cono d’aria però è rimasto distante dalla costa e per tutto il giorno il litorale jesolano è stato baciato dal sole. Inevitabili le code sulle strade in ingresso, per il weekend si sono visti molti turisti stranieri, tedeschi e svizzeri in particolare, tanto che più di qualche hotel in procinto di chiudere ha deciso di prolungare l’apertura almeno fino ad oggi. Non a caso su circa 350 strutture ricettive, circa l’80% è rimasto ancora aperto, oltretutto con punte di occupazione alberghiera che in questi ultimi giorni hanno toccato anche punte del tutto esaurito e una media dell’80%. Insomma, un risultato inaspettato per il periodo frutto del clima favorevole ma anche dei tanti eventi in programma in questo periodo. «Anche ottobre – ha detto Pierfrancesco Contarini, presidente dell’Associazione jesolana albergatori – potrebbe darci belle sorprese». Soddisfatto anche il sindaco Christofer De Zotti, che nei giorni scorsi si era rammaricato, pur senza entrare in polemica, con quegli operatori che hanno già chiuso le proprie attività. «Questa volta – dice il primo cittadino – voglio invece ringraziare chi ha creduto nella città e ha tenuto aperte le proprie attività, la risposta che la città ha ottenuto negli ultimi giorni è stata buona. Il meteo ci sta aiutando, ma è fondamentale crederci e dare dei servizi, quindi cercare di rimanere aperti con le proprie attività. Non è un caso poi se come amministrazione comunale abbiamo voluto concentrare una serie di eventi in questo periodo. Puntiamo ad avere una città viva per tutto l’anno». Da registrare che sulla spiaggia, dopo le richieste inoltrate a Federconsorzi dei giorni scorsi, sono state bloccate o comunque ridimensionate anche le attività di chiusura tanto che anche ieri chioschi e terrazze hanno continuato a lavorare a regime e gli stabilimenti rimarranno aperti tutto il mese. Per quanto riguarda gli eventi oggi ci sarà l’undicesima tappa del Criterium Veneto, quarto mediofondo Città di Jesolo e quinto Memorial Marsilio Sperandio e l’Ocean Lava Triathlon Sprint Ligerman. Sempre questa sera il Palazzo del turismo ospiterà il cantante, chitarrista e compositore britannico Paul Weller. Da mercoledì prossimo al 11 ottobre, il Palazzo del Turismo ospiterà poi il Kickboxing World Cup Italian Open 2023: cinque giorni di gare con 2.500 partecipanti. Il 21 e 22 ottobre ci sarà il quinto Gran Premio Internazionale di Ciclocross con un migliaio di atleti.