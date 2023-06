JESOLO - Jesolo capitale italiana della musica elettronica. Approda nella spiaggia veneta per la prima volta il Social Music City. Il festival che dura un'intera estate domani farà tappa a Jesolo, nell'area antistante allo storico King's, confermandosi anche quest'anno un appuntamento imprescindibile per gli appassionati della miglior musica elettronica e per i fan dei più importanti dj al mondo, questi ultimi da sempre protagonisti in ogni Social Music City.

Tre le date in tutto, due appunto a Jesolo e una a Rimini, puntando al tempo stesso ad intercettare una parte importante di turismo musicale. In questo modo il mondo della notte del litorale torna dunque a rianimarsi, evocando del tutto i fasti di un passato che ora sembra meno lontano, almeno a giudicare dagli eventi organizzati e dai dj chiamati in consolle. L'aertura del Festival avverrà con il primo appuntamento jesolano e il via fissato già alle 16 e una programmazione fino alla mezzanotte e mezzo e successivo after show al King's.



Social Music City, il programma

Tra gli ospiti di domani Charlotte de Witte, Chris Liebing, Enrico Sangiuliano e Rickey V & Simone Zino. Indiscussa regina delle techno, la dj e producer belga Charlotte de Witte, numero uno per due anni consecutivi nell'Alternative Top 100 DJs di DJ Mag, con la sua etichetta discografica Kntxt T non si limita a produzioni di grande successo, ma anche ad organizzare eventi, show e programmi radiofonici. Enrico Sangiuliano da anni è invece un decisivo protagonista nei main stage dei più importanti festival internazionali con protagonista la musica elettronica: Ninetozero è il nome del suo progetto discografico, label che durerà sino al 2025, giusto il tempo di dieci produzioni. Nel 2020 la De Witte e Sangiuliano hanno remixato insieme "The Age Of Love", autentico inno trance uscito in origine nel 1990 e divenuto negli anni un classico assoluto.



Le tappe

Se sabato 15 luglio il Festival farà tappa alla Rimini Beach Arena, il ritorno a Jesolo è fissato per il 15 agosto nella stessa sede di sabato ma con ospiti Armonica, Ebmath, Ilario Alicante, Marco Carola e i Meduza. Nato nel 2015, Social Music City ha saputo portare a Milano e nel resto d'Italia il meglio del djing mondiale, meritandosi la nomea di festival che dura un'intera estate e contribuendo alla riqualificazione di spazi urbani cittadini. In sei anni ha saputo organizzare 50 eventi, con oltre 120 artisti e più di 400mila presenze, ponendosi in prima linea nel dare il suo contributo ad un serie di tematiche quali impatto ambientale. La produzione a Jesolo avviene con King's e Lobby Agency.