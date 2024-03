Faccio tutto da... Sol. Nuovo servizio Veritas per effettuare on line da casa attivazioni e volture contrattuali

VENEZIA - Veritas amplia i servizi digitali con una nuova funzionalità sullo Sportello OnLine, che permette di effettuare attivazioni o volture contrattuali comodamente da casa.

Nel caso in cui un cittadino cambi casa oppure acquisti di un garage, ma anche un negozio o un’attività commerciale, ora può svolgere le pratiche Veritas, sia per il servizio idrico che per il servizio rifiuti (Tari/Tarip), direttamente online senza recarsi allo sportello.

COME SI FA

E’ ora sufficiente infatti accedere a SOL sul sito https://serviziweb.gruppoveritas.it e utilizzando lo Spid il nuovo intestatario non dovrà nemmeno allegare il documento d’identità, né immettere i propri dati anagrafici che saranno trasmessi automaticamente.

RISPARMIO DI TEMPO E DI CARTA

La procedura è guidata e di facile utilizzo: sono richiesti esclusivamente i dati necessari, in base al tipo di servizio richiesto e al Comune dove si attiva la nuova fornitura. E’ inoltre veloce, perché gestita direttamente dal customer care di Veritas nel minor tempo possibile (circa 2-3 giorni lavorativi), ed è trasparente: l’utente sarà in grado di verificare se la sua pratica è in lavorazione e sarà avvisato alla conclusione, dopo la quale potrà visualizzare da subito i suoi nuovi contratti su SOL. In questa pagina è inoltre possibile visualizzare anche un video tutorial della procedura, quali sono i dati necessari e i vantaggi principali.

Si tratta di una funzione che permette al cittadino di risparmiare tempo, ma anche carta ed emissioni CO2, così come scegliere la bolletta smart e ricevere via e-mail tutte le bollette Veritas dell’acqua e dei rifiuti. Un utente infatti riceve in media 20 fogli di bollette all’anno, che corrispondono all’utilizzo dello 0,24% di un albero per poterli stampare: con il semplice gesto di scegliere la bolletta smart Veritas, consultabile in un solo clic e da qualsiasi dispositivo, è possibile salvare la vita di molti alberi e risparmiare risorse da investire in progetti di riqualificazione ambientale del territorio.