SCORZE’ - Si sente male lo scorso giovedì sera. Declina le cure dell’ospedale per non lasciare la mamma anziana sola a casa che abita a ridosso dell’azienda. Nella notte il quadro clinico peggiora. Aumenta il dolore al petto e viene stroncato probabilmente da un infarto. Al mattino sono gli operai della ditta che, non vedendolo all’interno dei locali della fabbrica, lo cercano e lo trovano senza vita nell’abitazione che sorge in prossimità dell’impresa. Muore così a 46 anni Cristian Longato noto imprenditore di Rio San Martino che col padre aveva fatto apprezzare in tutto il veneto l’azienda Longatoscale, una realtà artigianale presente a Rio San Martino di Scorzè sin dal 1978. L’azienda era stata fondata dal commendatore Luciano Longato, deceduto nel gennaio del 2018 all’età di 68 anni, e dalla data della sua morte era stato Cristian a continuare l’attività avviata dal padre.

Addio Cristian Longato

Nel 2006 Luciano Longato era stato insignito dal Prefetto di Venezia del titolo di commendatore dopo quello del cavalierato conferitogli cinque anni prima da parte del presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi. L’azienda ha sempre avuto sede a Rio San Martino in via Onaro e grazie anche all’aiuto del figlio Cristian ha riscosso numerosi successi nel campo della progettazione, della costruzione e del montaggio di scale e ringhiere in legno. Nata come falegnameria si è specializzata nella progettazione, costruzione e montaggio di rivestimenti scale in calcestruzzo, ringhiere e scale a giorno realizzate nelle diverse essenze di legno nazionali ed estere. Un marchio che si è imposto non solo nel Veneto ma anche in ambito nazionale per l’ installazione ad arte di coperture e balaustre. Oltre all’attività imprenditoriale e la sua rinomanza Longatoscale ha profuso il proprio impegno negli anni anche nell’ambito delle attività sociali, della solidarietà e nel settore sportivo. Il rosario in suffragio sarà recitato nella chiesa di Rio San Martino domani alle 20. Lascia la mamma Maria Grazia e la figlia Emma. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Rio San Martino martedì 18 ottobre alle 15. La salma partirà dall’ospedale di Noale e, dopo le sacre esequie, proseguirà per la cremazione.