VIGONZA - Muore due mesi dopo la moglie: addio a Florio Stefanello, noto artigiano di Vigonza. Dall'officina aperta nel garage di casa nella frazione di Pionca, all'avviata ditta di costruzioni meccaniche per la realizzazione di Go-Kart: una vita quella di Florio dedicata al lavoro e alla famiglia. L'artigiano se n'è andato all'improvviso mercoledì scorso, all'età di 88 anni. Solo due mesi fa la scoperta della malattia, all'indomani della morte della moglie Milena, dopo aver trascorso 64 anni di vita insieme.

«Il papà si è lasciato andare quando è mancata mamma - racconta il figlio Claudio, che porta avanti con il figlio Tommaso l'attività del padre -. La mamma da tempo non stava bene e la sua salute si è aggravata negli ultimi mesi fino allo scorso agosto quando è mancata. Per mio papà è stato un duro colpo dopo una vita passata insieme e si è come lasciato andare. Fino ad allora lui stava bene; per non lasciarlo da solo avevamo trovato una persona che l'aiutava nelle faccende. Poi ha iniziato ad avere alcuni disturbi e sono iniziati i controlli fino a quando i medici non hanno scoperto la presenza di una massa tumorale, ma aveva buone speranze di farcela. Allora sono iniziate le cure e le terapie e tutto sommato sembrava stare bene. Le sue condizioni, però, inaspettatamente e all'improvviso, si sono aggravate negli ultimi sei giorni: l'altra domenica era venuto fuori a pranzo con noi, e non c'erano avvisaglie di un peggioramento. Soffriva molto per la morte della mamma: adesso sarà lì con lei. Purtroppo non è resistito molto su questa terra senza di lei. Di sicuro adesso ci proteggeranno da lassù. Mio papà è stata una persona che si è dedicata completamente al lavoro e alla famiglia. Era un uomo rigoroso, serio e sempre disponibile».

I funerali di Florio Stefanello, che lascia anche la figlia Eliana e i nipoti Tommaso, Irene e Marco, saranno celebrati sabato alle 9 in chiesa a Pionca.