SAN DONA' - Marito e moglie muoiono a distanza di otto giorni uno dall’altro. Il marito era Giammaria (detto Gianni) Petretto, 94 anni, morto lo scorso 13 agosto, stroncato dal Covid, i funerali si sono svolti giovedì scorso nella chiesa parrocchiale di Mussetta, dove la coppia viveva da una cinquantina d’anni. Ieri un altro lutto ha colpito la stessa famiglia per la morte della moglie Santa Bigatton di 86 anni.

IL MARITO

Originario di Sassari, Gianni era stato finanziere e con le Fiamme Gialle aveva girato l’Italia: Roma, Cagliari, Cividale, Portogruaro, per poi approdare a San Donà, andando in pensione alla fine degli anni Ottanta. Santa era originaria di Cividale, dove aveva conosciuto e sposato il suo Gianni, che aveva seguito in giro per l’Italia, allevando e crescendo tre figlie: Annamaria, Patrizia e Giuseppina. «Gianni stava bene fino a due mesi fa – spiega un familiare - l’8 ottobre avrebbe compiuto 95 anni. Era scivolato lavorando sull’orto, fratturandosi il bacino. Per questo era stato ricoverato all’ospedale di San Donà, e una volta dimesso era stato trasferito nelle case di risposo prima a Cinto Caomaggiore e poi, a fine luglio, a Ceggia, proprio perché questa struttura è più vicina alla famiglia, con più possibilità di andare a trovarlo. Qui era risultato positivo al Covid, pur essendo asintomatico, con noi, infatti, aveva continuato a comunicare senza problemi fino a quel momento. A causa del virus era stato ricoverato all’ospedale di Jesolo, dove è morto, purtroppo senza poter avere più contatti con noi». Santa, invece, dal Natale scorso, era alla residenza per anziani “Santa Margherita” di Fossalta di Portogruaro. «A seguito di un’ischemia si trovava in stato vegetativo – continua – Anche ieri siamo andati a trovarla e purtroppo otto giorni dopo la morte del marito se ne è andata anche lei». I funerali della donna si svolgeranno, domani mercoledì 24 alle 9, nella stessa chiesa parrocchiale “Santa Maria Assunta”. Un rosario sarò recitato stasera alle 18.30. Oltre alle figlie e ai cognati, lascia le sorelle Anna e Maria, numerosi nipoti e pronipoti. Santa riposerà accanto a Gianni, nel cimitero di San Donà.