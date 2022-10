Verona. Terribile schianto tra un'auto e una moto: muore motociclista di 29 anni

VERONA - Un uomo è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un auto a Verona. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, poco dopo le 17.30 all'altezza di un incrocio fra via Romagna e via Palazzina, al confine tra il capoluogo scaligero e San Giovanni Lupatoto.

Il motociclista di 29 anni è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto c'era la polizia locale di Verona. L'area è stata chiusa per un po' in modo da permettere ai vigili di effettuare i rilievi.