Va a cercare funghi e trova un corpo in decomposizione: la macabra scoperta al confine tra Mogliano e Mestre

MOGLIANO - Va a funghi e trova un corpo in decomposizione. E' successo una decina di giorni fa a Mogliano, in via Marocchesa, al confine con Mestre. Giallo sull'identità del morto: l'avanzato stato di decomposizione ne rende molto difficile l'identificazione ma si tratterebbe di un uomo. I carabinieri, allertati, sono intervenuti sul posto anche con la polizia scientifica. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per fare chiarezza: il magistrato ha disposto accertamenti sul cadavere mentre i carabinieri stanno vagliando le denunce di scomparsa presentate nella Marca e nelle province vicine per identificare la vittima. L'ipotesi principale è che si tratti di suicidio: accanto al corpo è stato ritrovato un cappio.