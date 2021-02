Schianto in A4 tra Tir: 10 km di code, in tilt la viabilità

Schianto tra Tir in A4: 10 km di coda verso Trieste. Sono tre i mezzi pesanti rimasti coinvolti in un tamponamento lungo il tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, in direzione del capoluogo giuliano. Nel botto fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la viabilità è andata in tilt. Sono già 10 i chilometri di coda per chi da Venezia deve proseguire verso Portogruaro. Presa d'assalto anche la Statale 14 tra Cessalto e Portogruaro. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di San Donà.

