SANTA MARIA DI SALA - Un fulmine a ciel sereno: Marica Gabrieli si è spenta all'improvviso lo scorso 3 aprile, colta da un malore mentre si trovava al lavoro. La donna di soli 48 anni non era affetta da alcuna patologia, anzi era una persona molto energica, che lavorava per un'impresa di pulizie del Padovano; niente che potesse far prevedere un evento del genere. A ricevere la notizia del malore, da una telefonata dei carabinieri, è stato il marito Nicola Calligaris, mentre anch'egli si trovava al lavoro.

MATRIMONIO

Legato a Marica da ben 23 anni, lui di Marghera, lei di Venezia, si erano trasferiti a Caltana nel 2000 per essere più comodi alle rispettive sedi di lavoro. Sposati nel 2002 , nel 2005 era nato un figlio.

«Li conoscevo bene: una famiglia molto unita» racconta la sindaca Natascia Rocchi, entrata in contatto con la famiglia per questioni di lavoro, Nicola è cliente del suo studio legale, ma poi legata a loro da buoni rapporti cresciuti man mano, "nel tempo si era instaurata stima reciproca e conoscenza. Mi ha fatto piacere che nell'immediatezza Nicola mi abbia chiamato per sapere cosa fare, come svolgere le pratiche legali, e per una parola di conforto. La mattina successiva alla tragedia Nicola è venuto da me in municipio, assieme ai genitori di Marica, e per sbrigare le pratiche per l'acquisto del loculo. Gli uffici, come sempre accade, hanno risposto con sollecitudine alle loro richieste. Ho portato a tutta la famiglia le condoglianze mie e il cordoglio dell'amministrazione e di Santa Maria di Sala tutta: ci stringiamo come comunità intorno al loro. Come sindaca mi metto a disposizione della famiglia».

L'INCHIESTA

Un dolore che ha colpito profondamente in questi giorni tutta la comunità salese, in particolare quella di Caltana, per una scomparsa davvero inaspettata di una persona solare, forte, caratterizzata da un sorriso sempre pronto, come viene descritta in particolare dai familiari. Uno shock nell'impresa di pulizie, dove è accaduto il fatto senza che sia stato possibile salvare la sua giovane vita. I giorni scorsi è stata effettuata l'autopsia, come disposto, ed ora è arrivato il via libera per celebrare i funerali, che si terranno oggi venerdì 14 alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Caltana, partendo alle 15 dalla casa funeraria Brogio di Cadoneghe.