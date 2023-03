Albergatrice colta da malore muore tra le braccia del figlio che tenta di rianimarla

BIBIONE - Colta da malore, il figlio cerca di rianimarla anche con l'aiuto della Polizia locale che attiva il defibrillatore: per una imprenditrice di Bibione non c'è niente da fare. Tragedia questa mattina, lunedì 13 marzo, a Bibione. A perdere la vita Grazie Ortler, 74 anni, che all'improvviso è stata colta da un infarto. Un figlio che era con lei a casa ha allertato il 118, praticando il massaggio cardiaco. Intanto sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale del distretto Veneto est che ha continuato le manovre di rianimazione. Gli agenti hanno anche attivato il defibrillatore scaricandolo sulla donna continuando il massaggio fino all'arrivo dei sanitari giunti in ambulanza da Portogruaro. Il personale ha cercato di salvare la 74enne imprenditrice di Bibione purtroppo senza riuscirci. Da donna è deceduta praticamente per un infarto fulminante punto subito la notizia si è sparsa. A Bibione dove la 74enne con la famiglia gestiva la gelateria "Zenith", la pizzeria "Lebon" e l'hotel Gymm.