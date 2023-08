SAN MICHELE Al TAGLIAMENTO - Vinta dal male a 55 anni la cantante internazionale di lirica Francesca Scaini. Originaria di Camino al Tagliamento, viveva nel veneziano a San Michele al Tagliamento con il marito e la figlia. La soprano si è spenta all'ospedale di Latisana dove era stata ricoverata. Un percorso il suo iniziato fin da ragazza quando, dopo la maturità classica, si diploma con il massimo dei voti in canto al Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia.Successivamente si perfeziona con Virginia Zeani, Franco Corelli, Alfredo Kraus e frequenta la “Renata Scotto Opera Academy”; in seguito approfondisce lo studio e l'interpretazione dei ruoli mozartiani con Claudio Desderi e con J.Waiting. Con Aldo Ceccato e con Yuri Ahronovitch prepara ruoli verdiani e pucciniani.

Gli esordi

Nel 1997 debutta in Madama Butterfly in una produzione del Teatro di Treviso esibendosi nei teatri di Treviso, Rovigo, Trento, Pisa, Cosenza, sotto la guida di Angelo Campori. Nel 1999 ha debuttato in Danimarca in Messa da Requiem di Verdi sotto la guida di Aldo Ceccato. Ha aperto la stagione del Landestheater di Innsbruck cantando il ruolo di Desdemona in Otello di Verdi con la direzione di G. Smoehe; successivamente canta la Messa in Do maggiore di Beethoven e la Petite Messe solennelle di Rossini. Nell’agosto 2000 è a Brno ed a Graz con la Messa da Requiem di Verdi, nel 2001 a Palermo ed a St. Gallen con la direzione di Alain Lombard. Ha aperto la stagione dello Staatstheater di Hannover debuttando il ruolo della protagonista in Aida e di Donna Anna in Don Giovanni. Nel 2002 canta nei ruoli di Mimì (La Bohème) e Leonora (Il Trovatore) e, l’anno successivo, il ruolo di Lucrezia in I due Foscari a Bruxelles. Nel 2000 vince il Primo Premio al Concorso “Maria Callas-nuove voci per Verdi” nella categoria dei soprani.