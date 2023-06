CONEGLIANO (TREVISO) - Si è spenta all’età di 54 anni Joanne Piazza Valot, volto molto noto in città e soprattutto nell’ambiente scolastico, dove ha lavorato fino a quando le forze glielo hanno consentito. La maestra ha infatti combattuto tenacemente contro una lunga malattia che, purtroppo, alla fine ha avuto la meglio su di una persona «carismatica e forte» come in molti l’hanno voluta ricordare. In tanti sono rimasti sgomenti nell’apprendere la notizia che si è rapidamente diffusa nella giornata di ieri. Gli amici e anche quanti l’anno conosciuta, magari attraverso il suo lavoro, hanno voluto lasciare un saluto sui proprio profili nei social network. Nata a Venezia nel 1969, ma trasferitasi a Conegliano, era sposata con Antonio Sonego.



L’IMPEGNO

Era stata insegnante all’Istituto Comprensivo Conegliano 2 “Cima” per moltissimi anni e lì era cresciuta professionalmente, divenendo nel tempo un autentico punto di riferimento per l’ambito della disabilità e dell’inclusione all’interno (ma anche in altre strutture del territorio) della scuola. E proprio chi l’ha conosciuta ne ricorda adesso la passione e la dedizione per un mestiere non affatto facile. Nel suo lavoro, era costantemente impegnata nel coordinamento delle tante insegnanti di sostegno e anche degli operatori che erano inseriti nella sede locale del La Nostra Famiglia. Insegnante lei stessa, oltre a organizzare le mansioni dei colleghi, aveva quotidianamente a che fare con l’organizzazione della loro formazione e gestiva inoltre il rapporto con i genitori dei ragazzi che ne avevano bisogno. Amante degli animali e appassionata di corsa, aveva partecipato a tante manifestazioni sportive, come le maratone, contribuendo anche a fondare l’associazione “Il sorriso di Cristina”, l’associazione che da anni organizza a Conegliano la “Marcia della Festa della Mamma”, la cui ultima edizione si è tenuta proprio sul finire dello scorso mese di maggio. Nel 2017, aveva deciso di impegnarsi anche politicamente, partecipando alla campagna elettorale per le elezioni amministrative della sua città, nelle liste del Movimento 5 Stelle.



IL RICORDO

L’ex-dirigente scolastica, Liviana Da Re, che ha avuto modo di lavorare con lei fino alla pensione, lo scorso agosto, ricorda Jeanne come «una donna disponibile, con un grande contorno di amici pronti a starle accanto. Si è sempre dimostrata aperta alle sfide che la vita le ha posto dinanzi: le ha sempre affrontate con grande coraggio, grinta e perseveranza. I genitori dei “suoi” ragazzi hanno sempre trovato in lei grandi doti come l’accoglienza e l’empatia, unite a una solida competenza. Tutte peculiarità per nulla comuni. Da quando l’ho conosciuta, nel 2005, ho avuto modo di scoprire che, oltre a essere una bravissima insegnante, Joanne era anche una grande persona, dotata di una forza encomiabile. Sapeva essere una persona discreta, riservata, ma al contempo molto empatica con chi le si avvicinava. Offriva il suo aiuto sempre con quel contagioso sorriso sulle labbra». L’ultimo saluto verrà dato giovedì, alle 15.30, in Duomo a Conegliano.