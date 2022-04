La Reyer Venezia licenzia il cestita Usa Victor Sanders Foto

VENEZIA - Licenziato. Questa la decisione dell'Umana Reyer Venezia nei confronti del cestista Victor Sanders, la società oggi ha comunicato la cessazione del contratto con il giocatore americano che il 30 marzo scorso era stato denunciato dopo aver percorso per 40 chilometri contromano l'autostrada A27 da Mogliano a Conegliano, in evidente stato di ebbrezza.

L'atleta, guardia nella formazione orogranata, aveva giocato in serata la gara vittoriosa di Eurocup della Reyer contro Patrasso. Aveva quindi «festeggiato» la vittoria in un bar di Mestre (Venezia) in maniera da attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, salendo quindi in macchina e dirigendosi in autostrada, sbagliando direzione. A fermarne la pericolosa corsa alcuni guidatori che lo avevano evitato lungo il percorso.