Inchiesta della procura e licenziamento in vista per Sanders dopo la "notte brava"

VENEZIA - Per Victor Sanders si muovono le Procure di Treviso e Venezia mentre la Reyer valuta la rescissione del contratto. Il filmato della bravata notturna in A27 del cestista americano sarà acquisito dalla Polizia stradale di Vittorio Veneto. Il video che ritrae la 27enne guardia entrare in autostrada e percorrerla contromano 40 chilometri, dalla bretella dell'aeroporto di Tessera fino al casello di Conegliano, è già stato richiesto formalmente alla società autostrade e rappresenta l'ultimo tassello di una notte di follia, iniziata nelle prime ore della notte in un pub vicino alla stazione ferroviaria di Mestre.

A NOLEGGIO

Su una Golf Station Wagon, risultata presa a noleggio dalla società, il giocatore alterato dall'alcol - verrà trovato con un tasso alcolico superiore di almeno tre volte il limite consentito - ha imboccato contromano la corsia della bretella che porta all'autostrada verso Belluno. E lì è rimasto, sulla corsia destinata al sorpasso, incrociando camion e automobilisti che hanno dato l'allarme.

Una pattuglia della Polstrada, entrata dal casello di Vittorio Veneto, intercetta la Golf all'altezza di Mareno. Sanders non si ferma: scarta la pattuglia e va a sbattere contro il guard rail danneggiandolo, ma continuando la sua folle corsa. Viene fermato cinque chilometri dopo all'altezza del casello di Conegliano. Gli agenti della polizia stradale lo sottopongono ad alcoltest: positivo con un valore di 1,5 gr. per litro. Rifiuta, però, di sottoporsi al prelievo del sangue in ospedale per verificare se guidasse sotto l'effetto di droghe. In auto, peraltro, gli agenti trovano 5 grammi di marijuana.



LE SANZIONI

La Golf viene posta sotto fermo amministrativo mentre Sanders viene denunciato per guida in stato di ebbrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi al drug test. Gli sono state inoltre contestate una serie di sanzioni amministrative tra cui la guida contromano, l'eccesso di velocità - i filmati serviranno anche per documentare tutto ciò - il danneggiamento del guard rail e della sede stradale, oltre a non essersi fermato all'alt degli agenti della Polstrada. La sanzione è, per ora, di mille euro ma potrebbe lievitare fino a 13mila. Gli agenti della Polizia stradale hanno già sentito i testimoni di quella nottata che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. E quanto prima consegneranno l'informativa alla Procura con i filmati richiesti alla società autostradale.



VENEZIA

Una seconda inchiesta è stata aperta dalla Procura di Venezia che nelle scorse ore ha ricevuto il resoconto e la relazione dei carabinieri della Compagnia di Mestre intervenuti giovedì notte, alle 2.30, all'Anda Venice hotel dove Sanders e il compagno di squadra Jordan Theodore, entrambi ubriachi, avevano dato in escandescenze. L'indagine ha come obiettivo quello di far luce sulla prima parte della notte folle vissuta soprattutto da Sanders e capire, così, cos'abbia scatenato la reazione dei due cestisti reyerini, se ci sia stata aggressione (e di che tipo) nei confronti del buttafuori dell'Anda e cosa sia poi successo all'arrivo dei carabinieri - prima - e di due pattuglie della polizia, poco dopo. Quando da una parte Theodore si calmava mentre Sanders non ne voleva sapere di tranquillizzarsi, venendo fermato a terra da un militare dell'Arma.



LA SQUADRA

Sanders domani non prenderà parte alla trasferta di Reggio Emilia, dove invece sarà regolarmente presente Theodore, nei confronti del quale il club veneziano non ha preso alcun provvedimento disciplinare. Nella conferenza stampa di ieri, la società non ha permesso di rivolgere domande sull'accaduto a coach Walter De Raffaele. Qualsiasi comunicazione del club verrà affidata a comunicati ufficiali. Forse già nelle prossime ore. La sensazione è che la Reyer, dopo aver sospeso il giocatore, stia muovendo i propri legali per capire se sussistano i fondamenti per una rescissione del contratto.