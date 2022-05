VENEZIA - Stanley Tucci: Searching for Italy è uno spettacolo di viaggi e cibo (prima uscita, 14 febbraio 2021) che va in onda sulla CNN e, come si intuisce dal titolo, il viaggiatore sulle orme del gusto italico è Stanley Tucci, 61 anni, newyorchese di origini italiane (i nonni venivano dalla Calabria), attore vincitore di due Golden Globe e tre Emmy Award e candidato all'Oscar (ma anche regista, produttore, scrittore, sceneggiatore), che viaggia per l'Italia visitando ogni regione ed esplorandone culture, storia e cucina. Nella prima serie il viaggio coinvolse Toscana, Lombardia, Sicilia, Roma, Emilia-Romagna e Costiera Amalfitana. Nella seconda, in onda dal 1. maggio, fra i protagonisti ci sono anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nel primo episodio della seconda stagione di Searching for Italy, Tucci ha fatto tappa a Venezia. Partendo da una colazione All'Arco, paradiso dei cicchetti e delle ombre giuste, a due passi da Rialto, proseguendo con una sosta Ai 4 Feri storti, la deliziosa osteria nascosta dietro campo Sant'Aponal, fra Sarde in saor e Baccalà mantecato (Uno spuntino che sta a Venezia come la pizza a Napoli ha sottolineato), e una lezione di Risotto al nero di seppia dello chef Gianni Scapin. Poi un drink all'Harry's Bar con Andrea de Robilant, una puntata a Valle Pierimpiè e poi a Torcello per capire come i locali cucinano l'anatra.

INCONTRO

L'incontro con Hamed Ahmadi, 25 anni, afgano rifugiato in Italia dal 2006 che in città gestisce Orient Experience e, infine, rotta su Mazzorbo, nella tenuta di Venissa, dove Matteo Bisol gli ha raccontato storia e segreti della Dorona, vitigno simbolo della laguna veneziana, smarrito per decenni e recuperato dalla stessa famiglia Bisol: È fantastico, ha detto Tucci che, infine, ha fatto incontrato Chiara Pavan, giovane chef stellata del ristorante Venissa: Chiara trasforma gli ingredienti salati della laguna, carciofi e asparagi, in oro, una vera alchimia culinaria ha commentato. La puntata - racconta la cuoca, veronese di origine ma ormai veneziana a tutti gli effetti - è stata registrata a settembre. Tucci è una persona gradevole e gentile anche se, a dispetto del cognome e delle origini, non parla una parola di italiano. Mi sono arrangiata col mio inglese e credo di essermela cavata. Tucci e la troupe una quindicina di persone in tutto si sono fermati a Venissa per un'intera giornata: Dopo la degustazione di Dorona con Matteo, hanno pranzato in Osteria con piatti semplici, e poi gli ho mostrato la preparazione e spiegato la filosofia dello Spago Oro, un piatto che avevamo in menu qualche anno fa, da una parte una celebrazione dello scarto alimentare e dall'altra del chilometro zero: «Gli spaghetti vengono mantecati con un prodotto che ricaviamo proprio dalla fermentazione dell'uva che viene eliminata durante il diradamento, e poi insaporiti con un Garum di sarde prodotto dalla fermentazione di teste e spine. Infine una foglia d'oro per nobiliare il tutto e richiamare la foglia che impreziosisce le bottiglie di Dorona e l'antica arte veneziana dei Battiloro. Una versione a modo nostro e più veneziana che mai dei bigoli in salsa. Tucci? Entusiasta».