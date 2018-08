Trova i rapinatori in giardino e li mette in fuga a suon di testate

di Filippo De Gaspari

SANTA MARIA DI SALA - Torna a casa di notte e trova i ladri ad aspettarlo in giardino, ma reagisce e li mette in fuga colpendoli a mani nude. Poi li sfida su Facebook: «Ritentate, forse sarete più fortunati». Coraggio e sangue freddo certo non gli mancano e così se l’è risolta da solo un quarantenne salese che sabato sera stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. La tentata rapina è avvenuta verso mezzanotte in un cortile di via Rugoletto a Stigliano, ai confini con Veternigo. L’uomo, di professione barista in un caffè di Mirano, stava rientrando a casa dopo