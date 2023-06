Due 12enni vanno a fare il bagno e non riescono a tornare: allarme, soccorsi in azione e il lieto fine

CAORLE - Due ragazzini di 12 anni sono andati a fare il bagno in mare a Caorle, all'altezza di via Brussa, oggi alle 18.30, ma ad un certo punto si sono bloccati e non riuscivano a rientrare. E' subito scattato l'allarme e si è alzato in volo l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Venezia, si sono mossi i sommozzatori di Vicenza e la squadra di Portogruaro. Fortunamente, all'arrivo sul posto dei soccorsi, i due ragazzini erano riusciti a riguadagnare la riva.

Ultimo aggiornamento: 21:18

